Inter, Marotta: “Soddisfatti di Conte. Brozo? Dispiace per quello che ha fatto” (Di lunedì 13 luglio 2020) L'Inter va in cerca di punti preziosi per conquistare il secondo posto in classifica. I nerazzurri vogliono approfittare del tracollo della Lazio e dello stop dell'Atalanta contro la Juventus. Al Contempo è anche giusto fare qualche bilancio di questa particolare stagione. Il direttore tecnico Beppe Marotta commenta per Sky Sport le voci sul futuro della sua squadra: "Non credo ci siano cambiamenti. Va fatta una valutazione a 360° e vedere il cammino dall'inizio che sta dando grandi soddisfazioni non solo in termini statistici ma anche di risorse che sotto Conte sono migliorate. Stiamo riuscendo a migliorarci sotto tutti i punti di vista, per cui possiamo ritenerci Contenti del lavoro di Conte e della società. Se ha fatto il massimo? Il massimo non esiste mai, ... Leggi su itasportpress

