Inter, Gagliardini: «Torino? Importante vincere dopo due risultati negativi» (Di lunedì 13 luglio 2020) Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club prima del match contro il Torino Il centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, ha parlato prima della partita contro il Torino. Ecco le parole del giocatore nerazzurro: «Oggi è importantissimo portare a casa i tre punti dopo due risultati non positivi. L’abbiamo preparata bene, sappiamo cosa fare. In questi giorni è Importante stare a casa e recuperare le energie per poi correre in partita il più possibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

