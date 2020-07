In Polonia rieletto presidente il conservatore Duda (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Il presidente uscente Andrzej Duda, di orientamento conservatore, è stato rieletto alla guida della Polonia con circa il 51,2 per cento dei voti espressi: lo confermano i risultati diffusi oggi a spoglio avvenuto in circa il 99,7 per cento dei seggi. Duda ha superato lo sfidante Rafal Trzaskowski, liberale, dal 2018 sindaco di Varsavia. Leggi su dire

