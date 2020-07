In Italia sono 13 le vittime registrate oggi per coronavirus (Di lunedì 13 luglio 2020) oggi sono 13 le vittime registrate per coronavirus, in aumento rispetto a ieri, quando le vittime erano state 9. Invece calano, rispetto alle 24 ore precedenti, i nuovi contagi. oggi sono 169, mentre domenica erano stati 234. Sale a 34.967 il numero delle vittime dall’inizio della pandemia. Il totale dei casi è 243.230, mentre gli attuali positivi sono 13157. Leggi su laprimapagina

