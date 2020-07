I Marvel Studios non saranno al Comic-Con 2020 quest'anno (Di lunedì 13 luglio 2020) I Marvel Studios non avranno un panel a loro dedicato durante l'edizione virtuale del San Diego Comic-Con 2020. Ora è ufficiale: i Marvel Studios non saranno al Comic-Con di San Diego 2020 quest'anno. A confermarlo è il calendario completo dell'evento, che non presenta alcun panel dedicato allo studio cinematografico. Come riportato anche da Collider qualche giorno fa, sembra proprio che i Marvel Studios salteranno a pié pari il Comic-Con @ Home, con grande rammarico degli appassionati che speravano di poter assistere a presentazioni e annunci live sul Marvel ... Leggi su movieplayer

ComicBookNOW : GIANCARLO ESPOSITO Addresses MARVEL STUDIOS Movie Role Rumors - Nerdmovieprod : Ora è ufficiale: Niente panel Marvel Studios al Comic-con Home #comic-con #marlve #panel - itsmikapenniman : Questo account è composto da: - rt delle mie pazzeske preferite dakota e margot - parte di stan twitter per la fami… - 3cinematographe : Sembra proprio che i #Marvel Studios salteranno il Comic-Con di quest'anno, che si terrà online dal 22 luglio.… - marvelcinemaita : [RUMOR] I Marvel Studios hanno dei piani per il ritorno di Thanos? -