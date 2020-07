Giorgia Meloni dice no alla nazionalizzazione delle autostrade, ma nel 2018 diceva il contrario | VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Sì alla revoca, ma no a una gestione pubblica delle autostrade. Lo ha detto questa mattina Giorgia Meloni in visita al nuovo Ponte di Genova in compagnia del governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti. La leader di Fratelli d’Italia ha sottolineato come il suo partito sia favorevole alla rimozione delle concessioni date – negli anni – alla società autostrade, guidate da Atlantia (la holding della famiglia Benetton), ma si è detta contraria a un intervento dello Stato nella gestione dei vari tratti autostradali che rimarrebbero scoperti. Per questo chiede nuovi bandi, più stingenti. LEGGI ANCHE > Paragone ricorda a Di Maio: «Hai chiesto ai Benetton di salvare ... Leggi su giornalettismo

