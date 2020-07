Federico Chiesa zittisce il pubblico… che non c’è: scoppia il caso alla Fiorentina (Di lunedì 13 luglio 2020) In casa Fiorentina scoppia il caso Federico Chiesa. L'esterno italiano è al centro di tante voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Firenze nella prossima stagione. Inter, Juventus e adesso anche Manchester United che sembra voler affondare il colpo e magari approfittare proprio del recente episodio che ha visto il classe 1997 protagonista.Chiesa: dito per zittire il pubblico... che non c'ècaption id="attachment 523525" align="alignnone" width="435" Chiesa (getty images)/captionUn pari acciuffato in extremis contro il Verona, la tensione della gara e quella dei rumors di mercato che lo avvolgono ogni giorno. Federico Chiesa si trova al centro delle polemiche con i tifosi della Fiorentina. Dopo il gol ... Leggi su itasportpress

