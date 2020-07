Far Cry 6 annunciato ufficialmente e Giancarlo Esposito parla del suo personaggio in un nuovo video (Di lunedì 13 luglio 2020) Far Cry, come saprete, è una serie che vanta fantastici antagonisti tra i suoi punti di forza e Ubisoft sembra voler spingere sempre di più sotto questo punto di vista ad ogni nuova uscita della serie. Con l'imminente Far Cry 6, sembra che la compagnia stia cercando di portare le cose al livello successivo, con l'attore di Breaking Bad e Better Call Saul, Giancarlo Esposito, che diventerà il nuovo antagonista di Far Cry.Esposito interpreta Antón Castillo, lo spietato dittatore di un'isola fittizia chiamata Yara, dove nel mezzo di una rivoluzione, prepara suo figlio Diego a ereditare la nazione. Leggi altro... Leggi su eurogamer

Far Cry 6 Collector's Edition includerà una fantastica replica di un lanciafiamme Durante la presentazione Ubisoft Forward, la società ha pubblicato ufficialmente il trailer di Far Cry 6 e ha annunciato quello che includerà la Collector's Edition .Far Cry 6 Collector's Edition arriverà con una fantastica ...

Durante la presentazione Ubisoft Forward, la società ha pubblicato ufficialmente il trailer di Far Cry 6 e ha annunciato quello che la .Far Cry 6 arriverà con una ... Far Cry 6 : il trailer e la data di uscita del videogioco Far Cry 6 è stato presentato all'evento Ubisoft Forward durante il quale è stato presentato il trailer e svelata la data di uscita . Far Cry 6 è stato presentato ufficialmente all'evento Ubisoft Forward, durante il quale è ...

Far Cry 6 è stato presentato all'evento Ubisoft Forward durante il quale è stato presentato il e svelata la di . Far Cry 6 è stato presentato ufficialmente all'evento Ubisoft Forward, durante il quale è ... Far Cry 6 annunciato ufficialmente con Trailer e data di uscita La nostra nazione è come questa granata… devi tenere la nostra gente bella stretta o saltiamo tutti per aria” – Antón Castillo. Oggi durante la conferenza Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato che Far Cry 6 è ...

engadget : Ubisoft posts 'Far Cry 6' teaser starring Giancarlo Esposito - iem_mei_ : oooh si giancarlo sa far cry 6 oooooooh - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #4: Far Cry Primal - PlayStation 4 editore Ubisoft EUR 21.39 - gemin_steven98 : RT @spaziogames: #Ubisoft ha diffuso i primi screenshot in-game tratti da #FarCry6, titolo in uscita il prossimo 18 febbraio su #PC e conso… - MartinacciGabri : @Il_Paradroide Ac ha rotto il cazz, watch dogs veramente meh, sono curioso solo di far cry anche se non si è visto nulla. -