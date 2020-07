De Leo: «Occasione sciupata. Mihajlovic? Sarà arrabbiatissimo…» – VIDEO (Di lunedì 13 luglio 2020) Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza il pareggio in extremis subito in casa del Parma Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza dopo il pareggio in extremis ottenuto dal Parma contro il Bologna. «Mihajlovic? Non l’ho visto ma lo immagino arrabbiatissimo. I ragazzi sanno di aver sciupato un’Occasione che avremmo meritato in maniera diversa per sforzo e qualità di gioco che eravamo riusciti a produrre, disinnescando le migliori cose del Parma» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

leo_0x123 : @saponepermani @scorpiohus Secondo me comunque se ne senti il bisogno potrebbe essere molto importante andarci, anc… - FedePiper91 : RT @RaiDue: Piper e Leo sono bloccati in una dimensione parallela ?? sarà una buona occasione per risolvere alcune incomprensioni ? #Streghe… - summer021216 : @all_the_love28 @JessP_92 @artvzee Non rubare il mio Leo per fare lo sticker e rivolgermelo contro alla prima occasione - comicus_it : .@Leo_Ortolani realizzerà nuove avventure di Venerdì 12 per @Baopublishing che, per l'occasione, ristamperà anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Leo Occasione De Leo: "Occasione sciupata. Mihajlovic? Sarà arrabbiatissimo..." Corriere dello Sport.it De Leo: «Occasione sciupata. Mihajlovic? Sarà arrabbiatissimo…» – VIDEO

Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic ... I ragazzi sanno di aver sciupato un’occasione che avremmo meritato in maniera diversa per sforzo e qualità di gioco che eravamo riusciti a ...

Bologna, De Leo: «Tanto rammarico. Mihajlovic sarà arrabbiatissimo»

Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, ha parlato al termine del match contro il Parma. PRESTAZIONE – «Il rammarico è tanto. Credo che non avessimo né rischiato né abbassato troppo il baric ...

Emilio De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic ... I ragazzi sanno di aver sciupato un’occasione che avremmo meritato in maniera diversa per sforzo e qualità di gioco che eravamo riusciti a ...Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, ha parlato al termine del match contro il Parma. PRESTAZIONE – «Il rammarico è tanto. Credo che non avessimo né rischiato né abbassato troppo il baric ...