Coronavirus, Zaia presenta il test rapido: «Il risultato in 7 minuti. Ora possiamo andare a 100 all’ora» (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, Zaia presenta il test rapido: «Il risultato in 7 minuti». E con soddisfazione, insieme al dottor Roberto Rigoli dell’Ospedale di Treviso, annuncia: «Ora possiamo andare a 100 all’ora». Dunque, ci siamo: dal Veneto arriva un tampone per il test da Covid 19 che dà il risultato in soli 7 minuti. È quello presentato oggi dal presidente della Regione Luca Zaia e dal dottore Roberto Rigoli, nel corso del punto stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera. «È molto flessibile: viene dalla Corea, l’errore rispetto a quello tradizionale è stato di uno su ... Leggi su secoloditalia

