Coronavirus: una donna ha contagiato 71 persone dopo un viaggio in ascensore di appena 60 secondi (Di lunedì 13 luglio 2020) 60 secondi in ascensore: così una donna ha contagiato 71 persone con il Covid 71 persone sono state contagiate dal Covid dopo che una donna ha preso un ascensore per appena 60 secondi. L’incredibile vicenda è avvenuta in Cina ed è stata oggetto di studio da parte dei Centri statunitensi per il controllo delle malattie (Cdc), che ha analizzato l’impatto che una singola persona, peraltro senza sintomi evidenti, può avere sugli altri. Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato ad aprile dopo che un focolaio si è diffuso in due ospedali nella provincia di Heilongjiang, in Cina. Il caso, ricostruito minuziosamente da un team di ... Leggi su tpi

Tutti i contatti stretti dell’uomo, tra cui il paziente ricoverato per ictus che si scopre essere un suo conoscente, vengono isolati e sottoposti a tampone: si scopre che almeno una cinquantina di ...

