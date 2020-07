Coronavirus, parla il professor Rezza: “Indice di contagio alto in alcune regioni, bisogna rafforzare le misure” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il professore Giovanni Rezza, direttore generale per la Prevenzione del ministero della Salute, ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni in merito alla pandemia da Covid-19. Secondo l’esperto, nonostante l’indice di contagio rimanga generalmente basso (inferiore a 1), vi sono alcune regioni da tener particolarmente d’occhio. In particolare sono 5 le regioni italiane con un indice Rt … L'articolo Coronavirus, parla il professor Rezza: “Indice di contagio alto in alcune regioni, bisogna rafforzare le misure” Leggi su dailynews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, uno studio parla di due diversi ceppi in #Lombardia #ANSA - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: NON ha #Perso #Potenza, ecco cosa ha detto #LOCATELLI, #Presidente del #Consiglio #Superiore di… - PdF_Rass_Stampa : RT @interrisnews: Il dolore immenso del Papa per quanto accaduto ad Istanbul alla Chiesa di Santa Sofia trasformata in moschea...?? https:/… - EmanuelePigni : 'Cosa hanno in comune la guerra del Vietnam e la guerra al #coronavirus?' '#Trump ha evitato di combatterle entramb… - LukeYellow46 : RT @EssereAnimali: Si parla soprattutto del nord e della #Lombardia, dove si colloca la concentrazione maggiore di #allevamenti intensivi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla Coronavirus, parla una virologa di Hong Kong: “Sono venuta qui per raccontare la verità su come il Covid-19 è riuscito a espandersi nel mondo” 105.net Possibile che continuate a dimenticare le morti per tumore?

Si parla di 371mila nuovi casi di tumore ogni anno ... ma finora nessuno ha avuto la stessa attenzione come si è fatto con il covid-19, possibile che continuate a dimenticare le morti per tumore?

Coronavirus, Lopalco: «Io in politica? Non vedo Moro o Berlinguer»

La risposta su Facebook, con un lungo post, dopo che rumors avrebbero parlato di una possibile candidatura alle regionali pugliesi con il Pd, al fianco dell'attuale governatore Michele Emiliano.

Si parla di 371mila nuovi casi di tumore ogni anno ... ma finora nessuno ha avuto la stessa attenzione come si è fatto con il covid-19, possibile che continuate a dimenticare le morti per tumore?La risposta su Facebook, con un lungo post, dopo che rumors avrebbero parlato di una possibile candidatura alle regionali pugliesi con il Pd, al fianco dell'attuale governatore Michele Emiliano.