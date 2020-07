Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 13 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Ci sono 24 casi di cui 22 di importazione, pari al 92% del totale, nel bollettino sul Coronavirus SARS-COV-2 in Regione Lazio. 20 dei 22 casi di importazione hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh. Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 13 luglio L’assessore regionale del Lazio alla Sanità Alessio D’Amato spiega che “Prosegue l’attività di contact tracing al drive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione- spiega D’Amato- La situazione della Comunità bengalese al momento è sotto controllo e non c’e’ alcuno motivo di allarme. L’attività si completerà ... Leggi su nextquotidiano

