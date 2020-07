Coronavirus a Roma, il bengalese positivo: 'Giravo in città da giorni'. Contatti con oltre 100 persone (Di lunedì 13 luglio 2020) Il bengalese positivo al Coronavirus a Roma potrebbe aver contagiato decine di persone: ne ha incontrate almeno un centinaio negli ultimi giorni, anche di più. Ne parla oggi Lorenzo De Cicco sul ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, picco di migranti positivi in Calabria: ipotesi di ricovero a Roma o su navi quarantena… - fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - fattoquotidiano : Coronavirus, il racconto di un commerciante positivo: “A Roma ho incontrato centinaia di persone per lavoro, sono p… - giannettimarco : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, il racconto di un commerciante positivo: “A Roma ho incontrato centinaia di persone per lavoro, sono preo… - giannettimarco : RT @fanpage: Coronavirus Roma, il bollettino dello Spallanzani: 58 positivi, 4 in terapia intensiva -