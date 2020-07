Cinema: morta Kelly Preston, moglie di John Travolta (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - LOS ANGELES, 13 LUG - L'attrice americana Kelly Preston, che ha recitato in film quali 'Jerry Maguire' e 'Twins', è morta per un cancro all'età di 57 anni. Lo ha annunciato il marito John ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Morta di cancro Kelly Preston, la moglie di John Travolta [aggiornamento delle 08:21] - fanpage : La bellissima dedica di John Travolta a sua moglie Kelly, morta di cancro a soli 57 anni - fanpage : È morta Kelly Preston, la moglie di #JohnTravolta aveva 57 anni, lottava contro il cancro al seno - ticinonews : È morta l’attrice Kelly Preston - laregione : Lutto nel mondo del cinema: morta Kelly Preston -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema morta

(ANSA) - LOS ANGELES, 13 LUG - L'attrice americana Kelly Preston, che ha recitato in film quali 'Jerry Maguire' e 'Twins', è morta per un cancro all'età di 57 anni. Lo ha annunciato il marito John Tra ...Lunedì cinema su Mediaset Canale 5 e Italia 1 invece puntano sul ... che al fianco di un gruppo di samurai vendicherà la morte del suo maestro per mano del perfido tiranno Lord Kira. Il film del 2013, ...