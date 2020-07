Cina, Banca Centrale inietta 50 miliardi yuan nel mercato (Di lunedì 13 luglio 2020) (Teleborsa) – La Banca Centrale cinese (PBoC -People Bank of China), ha immesso liquidità nel sistema Bancario, per la prima volta a luglio, tramite operazioni di pronti a termine per mantenere la liquidità. Secondo una dichiarazione sul sito web della Banca Centrale, senza calcolare pronti a termine in scadenza lunedì, la PBoC ha iniettato un totale di 50 miliardi di yuan (circa 7,15 miliardi dollari) sul mercato attraverso pronti a termine a sette giorni con un tasso di interesse del 2,2 per cento. Questa operazione ha lo scopo di “mantenere una ragionevole e sufficiente liquidità nel sistema Bancario”. La Cina perseguirà una ... Leggi su quifinanza

CarlottaMiller_ : Davvero mi sfugge il senso Fate rapine in banca ad Amsterdam Erremoto in Cina per avere soldi Senza ovuli post ster… - DaniMoni72 : @JohnDaviesTS @Gazzetta_it Secondo me fallirà pure in Cina (conto in banca a parte) - fortuneitalia : Il lancio della valuta digitale della Banca centrale cinese sull’app dei passaggi on demand del gigante tecnologico… - Crow48202192 : Ti portano via la casa e i soldi in banca per investire in formazione: chiamali pure comunisti. Alcuni di loro inse… - ProfiloAndrea : @Diesira3 @IEccellenza @EvvivaIx @MaurizioMer @convivioblog @Musso___ @giuslit @Keynesblog @vitobarile @EnricoLetta… -