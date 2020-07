Bersani su La7: “Cosa direbbe Berlinguer a Salvini, sedicente erede dei suoi valori? Farebbe uno dei suoi sorrisi per dire: ‘Chiamate il 118′” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Cosa risponderebbe Enrico Berlinguer a Matteo Salvini che si sente erede dei suoi valori? Farebbe un sorriso dei suoi, un sorriso che equivale a dire: ‘Chiamate il 118’“. Sono le parole ironiche del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, intervenendo a “L’aria che tira estate” (La7) sulle recenti dichiarazioni del leader della Lega. E aggiunge: “Se è vero, come è vero, che parecchi che votavano Pci adesso votano Lega, non è perché c’è Salvini, ma perché non c’è più Berlinguer. Cioè non c’è più una sinistra capace di rendere ... Leggi su ilfattoquotidiano

