Beppe Grillo pubblica il sonetto in cui i romani sono definiti “gente de fogna” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il fondatore del M5S Beppe Grillo ha pubblicato sul suo blog il “sonetto” di Franco Ferrari dedicato alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Con il breve testo scritto in romanesco, Grillo ribadisce l’ingratitudine dei cittadini romani verso la sindaca pentastellata e supporta la sua rielezione nella primavera del 2021. Il sonetto però, intitolato “Vrgì, Roma nun te merita”, contiene l’espressione “gente de fogna”, che ha provocato scalpore e l’ha reso un caso politico. La sindaca Raggi ha visto il testo come una forma di incoraggiamento e ha commentato che «andrà avanti» in nome dell’amore che ha verso la città di Roma. «Quel “gente de fogna” non mi ... Leggi su giornalettismo

beppe_grillo : Virgì, Roma nun te merita - ilfoglio_it : Con un post apparso sul blog, il fondatore licenzia la sindaca di Roma: 'Non ti meritano'. Un successo del Pd - di… - makkox : @beppe_grillo bastava postare 'mamma roma addio' di remo remotti, almeno era arte ;) - FerranteViola : RT @CesareSacchetti: Roma e i romani sono stanchi di un sindaco inesistente buona solo a tagliare nastri. Grillo se la prende con i romani… - Laura64135537 : @ChiodiDonatella @Storace @beppe_grillo Ma Grillo chi si crede di essere???Einstein?????non mi sembra proprio.... -