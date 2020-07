Atomic Heart, l'FPS ambientato in un'alternativa Unione Sovietica, si mostra in queste fantastiche immagini (Di lunedì 13 luglio 2020) Uno di quei giochi che si è distinto per la sua curiosa ambientazione è Atomic Heart, un titolo che è stato collegato ad altri giochi importanti, come quelli della saga Metro o Bioshock, e che trasporteranno i giocatori in un universo distopico ambientato in un territorio sovietico dominato da macchine. Sviluppato con Unreal Engine 4, la sua spettacolarità è sempre stata un elemento aggiuntivo per attirare l'attenzione, e ora Atomic Heart si mostra in nuove immagini 4K.Atomic Heart è un gioco che ha una grande mancanza di informazioni sulla sua uscita. Confermato per PC, Xbox One e PlayStation 4, durante questo periodo in cui viene offerta una grande quantità di informazioni sui giochi ... Leggi su eurogamer

