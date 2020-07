Anna Munafò, l’ex Uomini e Donne 11 anni dopo nulla è cambiato (FOTO) (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ex di Uomini e Donne Anna Munafò a distanza di 11 anni piange ancora per la scomparsa della sorella morta in un incidente stradale E’ sempre bellissima Anna Munafò, e anche molto felice. La sua vita accanto a Giuseppe, amore della sua esistenza, è piena e gioiosa. E l’arrivo di Michael l’ha resa ancora più bella. L’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo ancora un sogno da quando ha conosciuto Giuseppe. I due si sono sposati e lei è diventata mamma di un bellissimo bambino che riempie le sue giornate. Tuttavia, Anna non è completamente felice e il viso le si oscura quando pensa alla sorella scomparsa tragicamente. Anche lei avrebbe potuto vivere una così bella esperienza, ... Leggi su kontrokultura

