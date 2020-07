Aerospazio, intesa Ali-Nanoracks Europe: esperimento di biologia rigenerativa a bordo dell’astronave (Di lunedì 13 luglio 2020) Esperimenti scientifici nello spazio, Napoli si sta affermando come un polo d’eccellenza internazionale. Lo conferma l’accordo firmato oggi tra il consorzio Ali (Aerospace Laboratory for Innovation) e la Nanoracks Europe, società Europea del gruppo XO Markets Holdings Inc. insieme alla Nanoracks Llc (Usa), per il lancio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di un esperimento di biologia ideato dal Dipartimento di biologia dell’Università Federico II e ingegnerizzato dalla società Marscenter. L’esperimento denominato ReADI FP (REducing Arthritis Dependent Inflammation First Phase) punta, si legge in una nota diffusa dai protagonisti dell’intesa, “a ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Aerospazio intesa Aerospazio, intesa Ali-Nanoracks Europe: esperimento di biologia rigenerativa a bordo dell'astronave Il Denaro Aerospazio, intesa Ali-Nanoracks Europe: esperimento di biologia rigenerativa a bordo dell’astronave

L’esperimento denominato ReADI FP (REducing Arthritis Dependent Inflammation First Phase) punta, si legge in una nota diffusa dai protagonisti dell’intesa, “a caratterizzare alcuni elementi funzionali ...

Il Sole 24 Ore: intesa con Financial Times, nasce "Made in Italy: the restart" (RPT)

L'evento il 6-7-8 ottobre 2020 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - Il Sole 24 Ore e Financial Times, leaders di riferimento nel settore dell'informazione economico, finanziaria, normativ ...

L’esperimento denominato ReADI FP (REducing Arthritis Dependent Inflammation First Phase) punta, si legge in una nota diffusa dai protagonisti dell’intesa, “a caratterizzare alcuni elementi funzionali ...L'evento il 6-7-8 ottobre 2020 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - Il Sole 24 Ore e Financial Times, leaders di riferimento nel settore dell'informazione economico, finanziaria, normativ ...