USA – Giudice corrotto incriminato, 2000 bambini innocenti tolti alle famiglie e inviati in centri detentivi per minori (Di domenica 12 luglio 2020) SCRANTON, Pennsylvania – Al Giudice Mark Ciavarella è stato ordinato giovedì di trascorrere quasi tre decenni in prigione per il suo ruolo in un enorme scandalo di corruzione che ha fatto si che l’alta corte dello stato condannasse ingiustamente e spesso senza motivi migliaia di minorenni lasciando cicatrici su quei bambini e le loro famiglie che hanno avuto la sfortuna di inmbattersi nelle maglie criminali di questo Giudice corrotto . Mark Ciavarella Jr., ex Giudice della contea di Luzerne, è stato condannato a 28 anni di prigione federale per aver ricevuto una bustarella da 1 milione di dollari dal costruttore di una coppia di centri di detenzione minorile in un caso che è diventato noto come “Kids for ... Leggi su databaseitalia

