"Un dovere accogliere" gli immigrati positivi al coronavirus. Calabria, la scelta del sindaco scatena il caos: cittadini in rivolta (Di domenica 12 luglio 2020) Scontro in Calabra dopo lo sbarco di 70 immigrati a Roccella Jonica, 28 dei quali positivi al coronavirus. Il sindaco della città infatti rassicura: "Situazione gestita al meglio, un dovere accogliere questa gente". Ma la governatrice, Jole Santelli, insieme ad alcuni cittadini scende in strada per protestare, ad Amantea. Gli immigrati sono pakistani, sono stati soccorsi al largo di Caulonia. Alcuni di loro, come detto, ora sono ospitati in una struttura messa a disposizione dal comune di Roccella Ionica. Come detto il sindaco, Vittorio Zito, ha subito rassicurato la popolazione: "Roccella ospita 20 migranti, minori non accompagnati, sbarcati la scorsa notte. Lo fa perché è un suo preciso ... Leggi su liberoquotidiano

recinadam : RT @Libero_official: Il sindaco di Roccella Jonica: 'Un dovere accogliere gli immigrati positivi al #coronavirus'. Si scatenano le proteste… - Latrinaeuropa : RT @Libero_official: Il sindaco di Roccella Jonica: 'Un dovere accogliere gli immigrati positivi al #coronavirus'. Si scatenano le proteste… - Libero_official : Il sindaco di Roccella Jonica: 'Un dovere accogliere gli immigrati positivi al #coronavirus'. Si scatenano le prote… - FrancescoCoccoT : Facciamo che accogliere i migranti tornerà un dovere quando torna un dovere riconoscere la libertà personale dei re… - lamente2019 : Mattarella sui rifugiati: 'Accogliere è un dovere' QUINDI SE UNA FAMIGLIA CHE MANGIA IL PANE PRESO A DEBITO DAL PAN… -

Ultime Notizie dalla rete : dovere accogliere Coronavirus, positivi 28 immigrati sui 70 sbarcati a Roccella Jonica. Il sindaco: " Un dovere accoglierli" ma ad Amantea scoppia la protesta la Repubblica Coronavirus, positivi 28 immigrati sui 70 sbarcati a Roccella Jonica. Il sindaco: " Un dovere accoglierli" ma ad Amantea scoppia la protesta

Il sindaco di Roccella Jonica rassicura i suoi cittadini: "Situazione gestita al meglio, un dovere accogliere questa gente". Ma la governatrice della Calabria Jole Santelli insorge e ad Amantea alcuni ...

Il sindaco di Roccella Jonica rassicura i suoi cittadini: "Situazione gestita al meglio, un dovere accogliere questa gente". Ma la governatrice della Calabria Jole Santelli insorge e ad Amantea alcuni ...