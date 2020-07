Tutto su mia madre, casting aperti per il nuovo 'racconto del quotidiano' di Stand By Me (Di domenica 12 luglio 2020) Storie di mamme e figli, storie di vita quotidiana e straordinaria da portare in tv: un genere quello della 'quotidiana straordinarietà' caro a Stand By Me che è infatti la casa di produzione di Tutto su mia madre - La storia di un amore unico, nuovo programma, prossimamente in tv. Previa individuazione però di profili, di relazioni, di protagonisti degli di essere raccontati. "Un nuovo programma TV che racconta le bellissime storie tra Mamme & Figli❣ Raccontateci il vostro rapporto speciale e scrivete a Tuttosumiamadre@Standbyme.tv" si legge nella call per i casting che la Stand by Me ha pubblicato sui suoi social. Conoscendo la 'mano' della produzione, immagino un programma alla ... Leggi su blogo

"La mia sessualità. E cosa penso di Giorgia Meloni". Clamoroso Pierluigi Diaco : il coraggio di dire (davvero) tutto Da settimane nel mirino di voci e critiche, Pierluigi Diaco non si sottrae e spesso risponde al fuoco. E il conduttore di Io e Te lo ha fatto anche su Twitter, dove si è sbottonato parlando di se stesso e ha scritto: "La mia sessualità ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto mia Tutto su mia madre, casting aperti TVBlog.it Covid Cremona, riapre la terapia intensiva dopo tre settimane. Attacchi all’infermiere dopo lo sfogo su Fb (e lui nasconde il post)

«È stato uno sfogo. Solo uno sfogo. Una settimana prima avevamo liberato Pneumologia dall’ultimo paziente. Sette giorni dopo ne abbiamo ricoverati due, di lì a poco i degenti sono diventati dieci in t ...

Coronavirus, mamma positiva non può partecipare al matrimonio della figlia: «Ora rischio di perdere il lavoro»

Positiva al Covid-19 da 120 giorni rischia di perdere il lavoro. È la drammatica storia di N.C., mamma 50enne di Colonnella, in provincia di Teramo. «Ieri mi hanno comunicato il risultato del tredices ...

