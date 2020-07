Sondaggi politici elettorali oggi 12 luglio 2020: la classifica di gradimento, Conte domina (Di domenica 12 luglio 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 11 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – È sempre tempo di Sondaggi. Questa volta non sui partiti, ma sui singoli leader. I numeri non lasciano dubbi: il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, è il leader politico più apprezzato dagli italiani. La fiducia in Conte ha raggiunto il 63 per cento. Apprezzamento sul capo del Governo che arriva in modo trasversale. Il Premier non piace solo agli elettori di M5S e Pd, ma anche ad alcuni di altri partiti. Al secondo posto della “speciale” classifica c’è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (36 per cento), in ... Leggi su tpi

Sondaggi politici : partiti stabili - sorpresa Conte-M5s Sondaggi politici Dire-Tecnè: l’81% degli elettori M5s vuole Conte leader, il Pd sarebbe il più penalizzato. stabili i principali partiti con la Lega al 25% Quanti elettori del M5s vorrebbero Giuseppe Conte capo politico del ...

Dire-Tecnè: l’81% degli elettori M5s vuole Conte leader, il Pd sarebbe il più penalizzato. i principali con la Lega al 25% Quanti elettori del M5s vorrebbero Giuseppe Conte capo politico del ... Sondaggi politici - Lega sempre in testa. PD e M5S invariati - si ferma l’ascesa della Meloni I Sondaggi politici mostrano un quadro sostanzialmente inalterato rispetto alla scorsa settimana. La Supermedia pubblicata come sempre da AGI, che mette insieme le rilevazioni di ben 5 istituti demoscopici, evidenzia come al primo posto tra le ...

I mostrano un quadro sostanzialmente inalterato rispetto alla scorsa settimana. La Supermedia pubblicata come da AGI, che mette insieme le rilevazioni di ben 5 istituti demoscopici, evidenzia come al primo posto tra le ... Sondaggi politici elettorali oggi 11 luglio 2020 : oggi il centrodestra vincerebbe le elezioni Sondaggi politici elettorali oggi 11 luglio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – È sempre tempo di Sondaggi. oggi le cifre sono quelle della Supermedia Agi-YouTrend, che danno la Lega di Matteo Salvini ancora in calo, ...

con_la_J : @GabrieleZahami @FratellidItalia Sondaggi politici 2018: M5S 33% PD 19% #FratelliIngombranti 4,3% @neniambulance Qu… - neXtquotidiano : Il sondaggio su Giorgia #Meloni che “ruba” voti a Lega, Forza Italia e M5S - mariasamsara01 : @ManconiMita @AngelaAngelmi Prima avevo anche il telefono di casa. Ma in 26 anni sondaggi politici mai. Invece sond… - FzVittoria : Un'altra occasione persa dai nostri intellettuali, dai nostri politici, dalla sx per sottolineare la pochezza del l… - zazoomblog : Sondaggi politici: partiti stabili sorpresa Conte-M5s - #Sondaggi #politici: #partiti #stabili -