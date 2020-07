Scontro tra Ferrari in Formula 1: Leclerc tenta il sorprasso di Vettel ma sbaglia. Costretti al ritiro (Di domenica 12 luglio 2020) Fuori corsa le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastien Vettel. Poco dopo la partenza. Le due rosse di Maranello, al Gran premio d’Austria, sono state costrette a ritirarsi dopo essersi scontrate tra loro.Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all’interno di una curva, il rivale senza riuscire a sorpassarlo e provocando il contatto che ha danneggiato entrambe le monoposto.Leclerc si è assunto la colpa dell’incidente: “Mi sono scusato con Seb, non sono stato bravo, sono deluso. È tutta colpa mia, mi prendo la responsabilità, mi spiace per il team che aveva lavorato tanto. Ho visto un buco e mi sono detto di provarci, dovevo pensarci di più perché era pure il mio compagno di squadra”. Leggi su huffingtonpost

rtl1025 : ?? Scontro tra le due #Ferrari di Sebastian #Vettel e Charles #Leclerc nel primo giro del Gp di #Stiria. Il tedesco… - HuffPostItalia : Scontro tra Ferrari in Formula 1: Leclerc tenta il sorprasso di Vettel ma sbaglia. Costretti al ritiro - MediasetTgcom24 : Polmonite sconosciuta più letale del coronavirus, è 'scontro' tra Cina e Kazakistan #Kazakistan… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Scontro tra Ferrari in Formula 1: Leclerc tenta il sorprasso di Vettel ma sbaglia. Costretti al ritiro - teresacapitanio : RT @HuffPostItalia: Scontro tra Ferrari in Formula 1: Leclerc tenta il sorprasso di Vettel ma sbaglia. Costretti al ritiro -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Scontro tra moto e bici alla Parcellara, interviene l'eliambulanza piacenzasera.it F1, Gp Austria Stiria: Ferrari si scontrano e si ritirano

Un contatto tra le Ferrari, poco dopo la partenza del Gp d'Austria Stiria 2020, ha costretto al ritiro Charles Leclerc e Sebastien Vettel. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all'interno di u ...

Impatto tra auto all’incrocio, tragedia in zona Fornaci a Cerignola, lo scontro è mortale. Una persona deceduta

Terribile incidente stradale a Cerignola dove ieri pomeriggio, in zona Fornaci, ha perso la vita una persona in un grave scontro tra due automobili. I mezzi coinvolti una mini Cooper e una Ford Fiesta ...

Un contatto tra le Ferrari, poco dopo la partenza del Gp d'Austria Stiria 2020, ha costretto al ritiro Charles Leclerc e Sebastien Vettel. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare, all'interno di u ...Terribile incidente stradale a Cerignola dove ieri pomeriggio, in zona Fornaci, ha perso la vita una persona in un grave scontro tra due automobili. I mezzi coinvolti una mini Cooper e una Ford Fiesta ...