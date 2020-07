Roma, crolla un albero: centra in pieno una moto, 2 feriti (FOTO) (Di domenica 12 luglio 2020) Ennesimo albero caduto a Roma. Questa volta è successo a Ponte Lanciani, dove un ramo è caduto ed andato a finire su una moto in transito. A bordo un uomo con sua figlia. Entrambi sono rimasti feriti, ma fortunatamente non in modo grave. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Roma - violenta rissa tra immigrati a Cornelia. La Raggi crolla : 7 romani su 10 non la vogliono più Caos e paura nel pomeriggio sulla Circonvallazione Cornelia, a Roma , per una maxi rissa tra stranieri. Sul posto ci sono carabinieri e polizia di Roma Capitale che hanno riportato la situazione alla calma. Nello scontro, a colpi di bottiglia, a ...

Caos e paura nel pomeriggio sulla Circonvallazione Cornelia, a , per una maxi tra stranieri. Sul posto ci sono carabinieri e polizia di Capitale che hanno riportato la situazione alla calma. Nello scontro, a colpi di bottiglia, a ... Le notizie del giorno – Tragedia sfiorata - crolla impalcatura. Duro confronto in casa Roma Le notizie del giorno – Tragedia sfiorata , ma per fortuna senza grosse conseguenze.

«In due mesi tante famiglie crollate» Romano - raddoppiati i pacchi alimentari I pacchi viveri distribuiti dal centro di primo ascolto della Caritas sono raddoppiati: ogni mese 150. La coordinatrice: «La crisi ha colpito duramente quelli che già si trovavano in situazioni di precarietà»

Ennesimo albero caduto a Roma. Questa volta è successo a Ponte Lanciani, dove un ramo è caduto ed andato a finire su una moto in transito. A bordo un uomo con sua figlia. Entrambi sono rimasti feriti, ...

Autostrade cede e alza l’offerta, ma il governo è ancora diviso

ROMA Per chiudere la battaglia sulla concessione della rete dopo il crollo del Ponte Morandi, Autostrade e la sua società controllante hanno deciso di cedere a quasi tutte le richieste avanzate dal go ...

