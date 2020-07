Raffaele Auriemma parla dei rinnovi: “L’entourage di Nikola Maksimovic lunedì sarà a Napoli per incontrare” (Di domenica 12 luglio 2020) Raffaele Auriemma ha parlato su Tuttosport della situazione dei rinnovi in casa Napoli. “Uno di questi è Zielinski, che ha annunciato di avere trovato l’accordo per il prolungamento di 4 anni dell’attuale accordo (guadagnerà quasi 4 milioni a stagione), evento che il polacco vorrebbe festeggiare segnando ancora al Milan, sua vittima preferita in serie A: quattro gol in 12 sfide. Ormai prossimo all’annuncio del rinnovo anche Maksimovic, il cui entourage lunedì sarà a Napoli per incontrare anche De Laurentiis”. Il difensore azzurro si è messo in mostra con delle belle prove e il suo rinnovo con la formazione azzurra sembra ormai imminente. Il calciatore serbo si è alternato spesso e volentieri sia a ... Leggi su calciomercato.napoli

Raffaele Auriemma ha parlato su Tuttosport della situazione dei rinnovi in casa Napoli. “Uno di questi è Zielinski, che ha annunciato di avere trovato l’accordo per il prolungamento di 4 anni ...

"Terrone" ad un tifoso del Napoli", Auriemma: "Ha la stessa valenza di negro di m****! Urgono provvedimenti!"

E' diventato virale il video di un tesserato dell'Atalanta, Mirco Maioli, che, davanti ad una provocazione di un tifoso del Napoli, ha risposto con: "Terrone, terrone del ca**o". Il giornalista Raffae ...

E' diventato virale il video di un tesserato dell'Atalanta, Mirco Maioli, che, davanti ad una provocazione di un tifoso del Napoli, ha risposto con: "Terrone, terrone del ca**o". Il giornalista Raffae ...