Papa Francesco: “Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato”. Erdogan respinge tutte le condanne (Di domenica 12 luglio 2020) Papa Francesco, durante l'Angelus in Piazza San Pietro, rivolgendosi ai fedeli si è detto "molto addolorato" per la decisione del presidente turco Erdogan di trasformare in moschea la basilica di Santa Sofia, a Istanbul. "Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato", ha detto Francesco senza aggiungere altro. La decisione di Erdogan è stata presa dopo che venerdì il Consiglio di Stato, massimo tribunale amministrativo turco, ha revocato l'attuale status museale della basilica aprendone così la strada all'utilizzo come moschea. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta avanzata da numerose associazioni annullando la decisione del 1934 con cui Hagia Sophia ... Leggi su ilfogliettone

