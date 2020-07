Non dirlo al mio capo, ultima puntata in replica con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale (Di domenica 12 luglio 2020) ultima puntata in replica per la prima stagione di Non dirlo al mio capo, la fiction di Rai 1 che vede protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Il gran finale va in onda domenica 12 luglio in prima serata. Episodio 11 – Occhio per occhio, cuore per cuore Lisa ha finalmente estinto l’ipoteca sulla casa ma, proprio quando tutto sembra andare per il meglio, ecco comparire l’amante del marito, Virginia, con una sorpresa decisamente inaspettata. Mia cerca di farsi perdonare da Romeo con l’aiuto di Perla che, da parte sua, non sembra così pronta a partire con Rocco. Nel frattempo Claudia, dopo le bugie che Jacopo ha raccontato ai suoi genitori, è pronta a fargliela pagare. Infine, mentre lo ... Leggi su tvzap.kataweb

Non dirlo al mio capo - stasera in tv : anticipazioni episodi di domenica 12 luglio Non dirlo al mio capo anticipazioni quinta puntata. stasera in onda su Rai 1 torna l’ultimo appuntamento con la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che si finge single solo per poter lavorare nello studio ...

Non al mio quinta puntata. in onda su Rai 1 torna l’ultimo appuntamento con la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che si finge single solo per poter lavorare nello studio ... Ascolti tv - dati Auditel domenica 5 luglio : la replica di Non dirlo al mio capo vince la prima serata La replica della fiction Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale vince la prima serata di domenica 5 luglio con 2.407.000 telespettatori pari al 13.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 la replica di Rosy Abate 2 ha ...

La della fiction Non al mio con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale la di 5 con 2.407.000 telespettatori pari al 13.8% di share. tv prime time Su Canale5 la di Rosy Abate 2 ha ... Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020 - Non dirlo al mio capo 13.8% - Rosy Abate 8.6% Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020.Repliche in sfida: vince Non dirlo al mio capo. Rosy Abate sembra aver esaurito la sua spinta propulsiva. Ottimi Ascolti su Sky Sport per Napoli-Roma con 4.2%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i ...

borghi_claudio : Con il decreto rilancio abbiamo distribuito 55 miliardi a pioggia. Posso dire che UNA PARTE di UN milione di quei 5… - realvarriale : Credo si possa dirlo: @Lor_Insigne è diventato il vero leader di @sscnapoli. Non solo per lo splendido gol, quanto… - MetaErmal : @_Kurooo_ @nadyroxy33 @VoidjKlaus @prendendovento @adestrainalto @naiemzzu @Solasta843 @ujkivetmuar Già da ora? Pen… - djorgguk : è un po’... brutto. non riesco a dirlo - MileTrecarichi : @Djnc78 Nevio non ho detto che ha colpa nei gol di ieri anche se sul secondo poteva fare meglio...ma a livello di r… -

Ultime Notizie dalla rete : Non dirlo Su Rai1 "Non dirlo al mio capo" RAI - Radiotelevisione Italiana La ministra Bonetti a Palermo, tra Ponte e pari opportunità

Il Ponte sullo Stretto "non è un tabù. Dobbiamo farci costruttori di ponti e non di muri". A dirlo il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso di un forum all’Italpress ...

Non dirlo al mio capo, stasera in tv: anticipazioni episodi di domenica 12 luglio

Non dirlo al mio capo anticipazioni quinta puntata. Stasera in onda su Rai 1 torna l’ultimo appuntamento con la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che si finge single solo per poter ...

Il Ponte sullo Stretto "non è un tabù. Dobbiamo farci costruttori di ponti e non di muri". A dirlo il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, nel corso di un forum all’Italpress ...Non dirlo al mio capo anticipazioni quinta puntata. Stasera in onda su Rai 1 torna l’ultimo appuntamento con la fiction con Vanessa Incontrada nei panni di una madre che si finge single solo per poter ...