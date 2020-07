Meteo Lungo Termine si rischia la peggiore ONDATA DI CALDO d’Estate (Di domenica 12 luglio 2020) Si era parlato di luglio e alla fin fine non è stato un errore. Per chi ama il Meteo d’Estate, il Meteo rovente, il Meteo da canicola, eccoci qui. Ma qual è il motivo che porterà l’Anticiclone africano a spingersi con decisione sul Mediterraneo? E’ una domanda che in molti ci avete fatto, giustamente, quindi cerchiamo di darvi una risposta. Il cosiddetto ITCZ, ovvero quell’indice che ci dice quanto la circolazione subtropicale si spinge verso nord, si sta alzando. In questo periodo è normale, non c’è altro da aggiungere. Ciò che può non essere normale è l’eccessiva estensione in direzione del Mediterraneo, ma per il momento non possiamo minimamente parlare di eccezionalità. Diciamo che si spingerà a nord e ... Leggi su meteogiornale

blogsicilia : Meteo Sicilia, giornata calda e soleggiata, più afosa lungo i litorali - - prettypot4ato : Vorrei scrivere un lungo rant su come non dovrebbero cercare a tutti i costi di portare a termine le gare, le quali… - ThegameFabio : @Giulio_Firenze fin'ora l'estate ci sta trattando con i guanti bianchi.... domanda stupida Giulio, secondo te e vis… - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: #Meteo di oggi: giornata soleggiata salvo qualche nuvola in dissolvimento al mattino lungo le Prealpi e l’alta pianura, se… - astrogeo_va : #Meteo di oggi: giornata soleggiata salvo qualche nuvola in dissolvimento al mattino lungo le Prealpi e l’alta pian… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Lungo Meteo: NUOVA SETTIMANA, da Lunedì ALTA PRESSIONE ancora INCERTA, MINACCE di TEMPORALI e GRANDINE. Le PREVISIONI iLMeteo.it meteo di Lunedi' 13 luglio

lunedì. Giornata stabile e soleggiata, a parte il transito di velature e il locale addensamento di nubi sulle zone di montagna, senza però precipitazioni. Le temperature si manterranno pressoché stazi ...

Meteo: ESTATE 2020, RIVOLUZIONE D'AGOSTO, tornerà l'INNOMINABILE, e sarà più CATTIVO che mai. Ecco CHI è

Agosto: cambiamento radicale in vistaLe previsioni sul medio e lungo periodo a volte riservano delle sorprese con dei veri e propri ribaltoni. Ed è proprio quello che ci aspettiamo per il prossimo mes ...

lunedì. Giornata stabile e soleggiata, a parte il transito di velature e il locale addensamento di nubi sulle zone di montagna, senza però precipitazioni. Le temperature si manterranno pressoché stazi ...Agosto: cambiamento radicale in vistaLe previsioni sul medio e lungo periodo a volte riservano delle sorprese con dei veri e propri ribaltoni. Ed è proprio quello che ci aspettiamo per il prossimo mes ...