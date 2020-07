Marina di Lesina: 35enne militare barese salva madre e figlio dall’annegamento Bari: bagnino salva due ragazze e rimane lievemente ferito (Di domenica 12 luglio 2020) Mare agitato, intorno a mezzogiorno la situazione di grave rischio per madre e figlio dodicenne a Marina di Lesina (foto: repertorio). Se n’è accorto un bagnante, Alessandro Di Rella 35enne ufficiale dell’Esercito. Si è tuffato e ha aiutato i due malcapitati a tornare a riva. Ne dà notizia Bari today. Condizioni del mare da bandiera di divieto di balneazione a Bari. Nel pomeriggio due ragazze in acqua con il surf, nello specchio d’acqua di Pane e pomodoro. Le ragazze in difficoltà sono state aiutate da un bagnino che però dalle onde è stato sbattuto contro gli scogli ed è rimasto lievemente ferito. L'articolo ... Leggi su noinotizie

