Mandzukic Juventus, il croato ha deciso dove giocherà: indizio social (Di domenica 12 luglio 2020) Mandzukic Juventus – L’ex centravanti bianconero è vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina. Dopo aver rescisso il contratto con l’Al Duhail, club del Qatar, vuole ritornare a giocarsi le sue carte in Italia. Il progetto di Rocco Commisso lo entusiasma e la presenza di Frank Ribéry potrebbe facilitare la trattativa per rinforzare l’attacco viola. Juventus, Mandzukic verso Firenze Proprio l’ex esterno del Bayern ha commentato una foto di Mandzukic, tramite il profilo Instagram, facendo sognare i tifosi della Fiorentina che gli avrebbero espressamente richiesto di portarlo al Franchi. L’unico ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del ragazzo che la società non può garantire proprio dopo aver acquistato, la scorsa ... Leggi su juvedipendenza

Mandzukic Juventus - il croato ritorna in A : la nuova squadra Mandzukic Juventus – Il possente centravanti croato ha da poco rescisso il suo contratto con l’Ah Duhail. La sua volontà è quella di rilanciarsi nel campionato europeo. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, l’ex ...

– Il possente centravanti ha da poco rescisso il suo contratto con l’Ah Duhail. La sua volontà è quella di rilanciarsi nel campionato europeo. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, l’ex ... Mandzukic - la foto con Khedira scatena i tifosi : “Mario - torna alla Juventus” Mario Mandzukic fa sognare i tifosi della Juventus. L’attaccante croato ha infatti pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae assieme all’ex compagno di squadra Sami Khedira , scatena ndo i commenti dei followers, che hanno pensato ad ...

Mario fa sognare i della Juventus. L’attaccante croato ha infatti pubblicato su Instagram una che lo ritrae assieme all’ex compagno di squadra Sami , ndo i commenti dei followers, che hanno pensato ad ... Mandzukic fa impazzire i tifosi della Juventus : lo scatto social che fa sognare i bianconeri… Mario Mandzukic fa sognare i tifosi della Juventus. L'attaccante croato ha vestito per quattro anni e mezzo la maglia bianconera vincendo ben nove trofei ed entrando nel cuore e nella storia della Vecchia Signora. Ecco perché, dopo essersi ...

__________fra : @AntonioCorsa Sconcerti è quello che 'Ronaldo alla Juventus farebbe panchina' perché c'erano Higuain, Dybala e Mand… - AndreaInterNews : @Radionowhere5 Eppure basterebbe conoscere le storie di Pogba e Coman (nel pacchetto di Vidal), per fare i due esem… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus | I tifosi chiedono a gran voce il ritorno di #Mandzukic ?? #CMITmercato -