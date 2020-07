L’ex medico del Liverpool: “vi svelo quella volta che ho dovuto suturare il pene di Gerrard” (Di domenica 12 luglio 2020) Andrew Massey, ex medico del Liverpool, ha ricordato un curioso episodio che si è verificato nel 2014, durante una partita fra i Reds e il Bournemouth, valida per la Coppa d’Inghilterra. Nel dettaglio, fu chiamato a ricucire il pene a Steven Gerrard, danneggiato dopo uno scontro di gioco. “Stavo cercando di ricordare la mia preparazione medica ma da nessuna parte ti insegnano come cucire un pene. Ho pensato: ‘Non mi va che il primo pene sia quello di Steven Gerrard’, ma in realtà poi l’ho dovuto fare”. Poi continua ai media britannici. “Ho guardato i pantaloncini, c’era sangue ovunque e ho pensato ‘wow, deve essere davvero doloroso'”. L’episodio è stato raccontato dal diretto interessato anche ... Leggi su calcioweb.eu

