Inter, tifosi della Juve contro Brozovic per un like su Instagram dopo ritiro patente (FOTO) (Di domenica 12 luglio 2020) Nelle scorse ore Marcelo Brozovic si è reso protagonista di alcuni gesti che hanno fatto molto discutere. Prima il centrocampista dell’Inter si è visto ritirare la patente di guida per un tasso alcolico troppo elevato al volante. Ad arrabbiarsi sui social sono però stati i tifosi della Juventus. Il motivo? Il croato ha messo like ad un post di una pagina del tifo nerazzurro, sotto al quale si legge: “Quei poliziotti erano #gobbidimerda”. Un like che non è assolutamente passato inosservato. Il post incriminato View this post on Instagram QUANDO TI RITIRANO LA patente #Brozovic NON HA PROBLEMI AD APPIANO VA CON IL JET ... Leggi su sportface

