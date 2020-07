Inter, disastro-Brozovic: passa col rosso ed è positivo all'alcoltest, addio patente (Di domenica 12 luglio 2020) Guai per Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter. Non solo gli infortuni ma anche la bravata: nella notte tra venerdì e sabato, a bordo della sua Rolls Royce Culinan, è stato fermato dai carabinieri per essere passato col rosso in piazza Cantore, nei pressi dei Navigli, a Milano. Dunque è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato leggermente sopra i limiti consentiti. Risultato? patente ritirata. Nel dettaglio, il risultato dell'acoltest era di 0,54 grammi di alcol per litro di sangue, appena superiore allo 0,5 consentito per legge. Ma tanto basta. Inoltre, Brozovic è stato multato per la targa tedesca dell'auto, che risulta intestata a una società con ... Leggi su liberoquotidiano

