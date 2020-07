In Cile pensavano di averla scampata, ma si erano sbagliati (Di domenica 12 luglio 2020) L’impressione di una eccezionalità positiva del paese all’inizio del contagio è stata smentita quando il sistema politico e quello sanitario hanno mostrato i loro limiti Leggi su ilpost

