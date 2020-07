Il solito Ciro: assist di Callejon e Mertens beffa Donnarumma per il 2-1! (Di domenica 12 luglio 2020) Napoli in vantaggio dopo un'ora di gioco! Ribalta il risultato Dries Mertens al San Paolo, con il Napoli che trova la rete del 2-1 con il belga: Fabian manda Callejon sul fondo, a destra, e l'ex Real Madrid crossa basso verso Mertens: ti ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : solito Ciro Il Mattino vota l'attacco: Ciro fa 124 e gioisce, il resto invece... Il Napoli Online Consigli Fantacalcio Mantra, chi non schierare per la 32a giornata

Quest'oggi comincia la 32.a giornata di Serie A e di conseguenza torna l'appuntamento con i nostri consueti consigli su quali calciatori schierare in vista della prossima giornata di Fantacalcio. Anch ...

Strega ancora imbattuta al ‘Vigorito’: il Venezia va in vantaggio, ma Sau riacciuffa il pari

Finisce 1-1 al ‘Ciro Vigorito’ tra Benevento e Venezia. Succede tutto nella ripresa dopo una prima frazione avara di emozioni: i sanniti di mister Inzaghi escono imbattuti dalla mura amiche e sono bra ...

