Highlights Gara F1 Gran Premio di Stiria 2020: Hamilton vince, disastro Ferrari (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Il VIDEO con gli Highlights della Gara del Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento stagionale col Mondiale di Formula 1. Al Red Bull Ring di Spielberg a vincere è Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. disastrosa, invece, la Gara per le due Ferrari con il contatto in curva 3 tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Doppio ritiro e doppio zero, un passaggio a vuoto davvero doloroso. Ecco le migliori immagini della Gara. Leggi su sportface

VIDEO Sky - Il Napoli elimina l'Inter : riviviamo la gara con gli highlights Il Napoli ha pareggiato 1-1 con l'Inter al San Paolo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e grazie alla vittoria per 1-0 all'andata si è qualificata per la finale.

SkySport : Col destro, di testa, poi cadendo ? La tripletta di Sterling nel 5-0 del City ? ? Un'altra goleada del City, un'alt… - SkySport : Caputo fa l'assist ?? Raspadori segna il primo gol in A ? ? Al 52' assist di Caputo, puntuale l'inserimento di Raspa… - sportface2016 : VIDEO #StyrianGP | Gli highlights della gara: vince #Hamilton, disastro #Ferrari - OA_Sport : VIDEO F1, GP Stiria 2020: highlights gara. Hamilton domina, incidente tra le Ferrari - Fix_55 : RT @SkySport: Col destro, di testa, poi cadendo ? La tripletta di Sterling nel 5-0 del City ? ? Un'altra goleada del City, un'altra super g… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Gara F1, highlights GP Stiria: la sintesi della gara – Video AutoMotoriNews Highlights Gara F1 Gran Premio di Stiria 2020: Hamilton vince, disastro Ferrari (VIDEO)

Il video con gli highlights della gara del Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento stagionale col Mondiale di Formula 1. Al Red Bull Ring di Spielberg a vincere è Lewis Hamilton davanti a Val ...

Highlights e gol Espanyol-Eibar 0-2, Liga 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e i gol di Espanyol-Eibar 0-2, match valido per la trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. Al Cornellà-El Prat gli ospiti firmano il gol dello 0-1 al 25', dopo un fallo di mano di Go ...

Il video con gli highlights della gara del Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento stagionale col Mondiale di Formula 1. Al Red Bull Ring di Spielberg a vincere è Lewis Hamilton davanti a Val ...Gli highlights e i gol di Espanyol-Eibar 0-2, match valido per la trentaseiesima giornata di Liga 2019/2020. Al Cornellà-El Prat gli ospiti firmano il gol dello 0-1 al 25', dopo un fallo di mano di Go ...