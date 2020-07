Grillo posta un 'sonetto' pro-Raggi con insulti ai romani "Virgi, Roma nun te merita" (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - L'assist di Beppe Grillo "Virgi', Roma nun te merita" accompagnato da uno scritto di Franco Ferrari in vernacolo romanesco, scuote una sonnolenta e afosa domenica pomeriggio di estate riaccendendo il dibattito sulla corsa al Campidoglio del prossimo anno. Fonti vicine a Virginia Raggi leggono l'uscita del fondatore del Movimento come un "incoRaggiamento" alla sindaca ad andare avanti nel suo operato a Palazzo Senatorio, senza pero' sbilanciarsi sui prossimi scenari elettorali. Ma i toni utilizzati nel testo citato da Grillo sul suo sito sono destinati ad alzare un polverone perche' i romani vengono descritti come "gente de fogna" che da "circa tremila anni rompe li cojoni". Quasi una reprimenda a non "sputa' in faccia" alla sindaca seguita ... Leggi su agi

