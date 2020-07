Giuntoli: “Callejon? Questa è casa sua. Deciderà lui cosa fare” (Di domenica 12 luglio 2020) A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Milan, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. “Gattuso sarà emozionato di giocare contro il Milan. Proverete a convincere Callejon a restare? “Con Rino non ci sono problemi, la volontà di rimanere c’è. Callejon, Questa è casa sua, deciderà lui cosa fare. Dobbiamo continuare così fino alla fine, non sarà facile. Siamo contenti se continuiamo così. Non pensavamo di raggiungere questi livelli”. L'articolo Giuntoli: “Callejon? Questa è casa sua. Deciderà lui cosa fare” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

