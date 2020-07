"Gente de fogna, Roma nun te merita". Così Grillo sostiene la Raggi e insulta i romani (Di domenica 12 luglio 2020) Beppe Grillo sul futuro di Roma c'è. Ma sulla ricandidatura di Virginia Raggi la incoRaggia o la licenzia? Il fondatore del Movimento 5Stelle entra nella partita delle elezioni nella capitale (che si terranno fra meno di un anno) e lo fa a modo suo. Sul blog del comico spunta infatti un sonetto di Franco Ferrari, tutto in dialetto Romanesco, dal titolo 'Virgi, Roma nun te merita' (Virginia, Roma non ti merita). Rime difficili da interpretare, che lasciano interdetti, anche per i numerosi insulti ai cittadini che se la prendono con "questa povera 'Crista'". "Virginia prendi una valigia tuo figlio e tuo marito che ce ne andiamo da questa Gente di fogna - è l'attacco - E che cavolo! Se chiama ... Leggi su iltempo

