Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Napoli-Milan: “Oggi dobbiamo essere arrabbiati, ma contenti” (Di lunedì 13 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan 2-2. “Abbiamo creato tanto, sbagliando tantissime occasione. Il rigore è da rivedere, loro hanno fatto due tiri ed hanno segnato due volte. Stiamo dando poche opportunità agli avversari, ma stiamo prendendo troppi gol ultimamente. In questo momento la cosa più complessa è la questione della posizione delle mani. Se becchi i giocatori tecnici te la fanno sempre sbattere sulle mani, allora capisci che bisogna fare chiarezza. Le mani fanno parte del gioco del calcio, mi sembra difficile senza dare la possibilità di usare le mani. (…) Spero di stare a lungo in questo club, scrivere pagine importanti anche qui. Per questa città e per questa ... Leggi su calciomercato.napoli

