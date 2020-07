Formula 1, disastro Ferrari al via: Leclerc sale addosso a Vettel e causa il doppio ritiro [VIDEO] (Di domenica 12 luglio 2020) Comincia malissimo il Gran Premio di Stiria per le due Ferrari, entrambe costrette al ritiro dopo sei giri di gara. Succede tutto dopo poche curve, quando Leclerc prova a infilare Vettel ma colpisce il cordolo, saltando addosso al compagno di squadra. Alettone posteriore rotto per il tedesco e fondo danneggiato per il monegasco, costretti a parcheggiare entrambi le monoposto ai box. Si preannuncia una settimana infuocata in casa Ferrari… REMINDER: Practice social distancing#AustrianGP🇦🇹 pic.twitter.com/0bvOh3zXIT — Did Ferrari Win? (@DidFerrariWinF1) July 12, 2020 L'articolo Formula 1, disastro Ferrari al via: Leclerc sale ... Leggi su sportfair

