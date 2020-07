Elon Musk supera Warren Buffett nella classifica degli uomini più ricchi del mondo (Di domenica 12 luglio 2020) La “new economy” guadagna terreno sulla “old”. Il quarantanovenne imprenditore Elon Musk, fondatore della casa automobilistica Tesla, ha superato il quasi novantenne Warren Buffett nella classifica dei più ricchi del mondo, “Bloomberg Billionaires”. La fortuna del fondatore e amministratore delegato del gruppo che produce dalle auto elettriche alle astronavi beneficia della performance borsistica dei titoli della sua società altamente tecnologica (+269% dall’inizio dell’anno, +11% solo ieri, ovvero in un giorno oltre 6 miliardi di dollari in più per Musk) e lo porta al settimo posto dei più ricchi del pianeta, davanti agli altri ... Leggi su huffingtonpost

L’impero di Elon Musk Le azioni di Tesla sono da diverse settimane in impennata a Wall Street. L’azienda fondata da Elon Musk e specializzata nella costruzione di auto elettriche è in questa fase di gran lunga la società ...

Le azioni di Tesla sono da diverse settimane in impennata a Wall Street. L’azienda fondata da e specializzata nella costruzione di auto elettriche è in questa fase di gran lunga la società ... Johnny Depp : “A quel mollusco di Elon Musk glie lo taglio!” Johnny Depp ubriaco, geloso e incapace di far fronte alle “bizze erotiche” della sua allora mo glie ttina Amber Heard. E’ questo il ritratto dell’attore che viene fuori dal processo per diffamazione contro il Sun che a Londra ...

ubriaco, geloso e incapace di far fronte alle “bizze erotiche” della sua allora mo ttina Amber Heard. E’ questo il ritratto dell’attore che viene fuori dal processo per diffamazione contro il Sun che a Londra ... Il fondatore di SpaceX Elon Musk scala la classifica dei più ricchi del Mondo L’imprenditore visionario Elon Musk, fondatore della casa automobilistica Tesla e di SpaceX, ha superato il quasi 90enne Warren Buffett nella classifica dei più ricchi del Mondo, “Bloomberg Billionaires“. La fortuna ...

