De Luca: “Su riparto fondo sanitario nazionale farò la guerra termonucleare. Misurerò la coerenza di tutti, a cominciare dal Pd” (Di domenica 12 luglio 2020) “Dico questo per mettere in guardia soprattutto i gruppi parlamentari del Pd: quando tra qualche mese dovremo discutere del riparto del fondo sanitario nazionale, la Campania farà la guerra termonucleare. E misureremo la coerenza di tutti, a cominciare dal Pd, perché la verità viene prima delle bandiere di partito, anche di quelle del Pd. E’ una vergogna intollerabile“. Lo annuncia il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento al congresso programmatico del Pd di Napoli, all’Ippodromo di Agnano. “Imparate a memoria questo catechismo, questo versetto del Vangelo – aggiunge – la Regione Campania ogni anno riceve 45 euro pro capite ... Leggi su ilfattoquotidiano

