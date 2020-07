Crispiano: rubati cavalli impiegati per l’ippoterapia Furto in masseria (Di domenica 12 luglio 2020) Di Francesco Santoro: Clamoroso Furto di cavalli nel Tarantino. A darne notizia è Progetto Islander, l’associazione che si occupa del recupero psicofisico degli animali maltrattati fondata e presieduta da Nicole Berlusconi, la nipote dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Stando al contenuto del post pubblicato sulla pagina Facebook del sodalizio milanese, due esemplari utilizzati per l’ippoterapia sono stati rubati nella notte tra sabato e domenica: teatro dell’episodio masseria Francesca, in agro di Crispiano. Mentre altri amici a quattro zampe sono spariti dai box in «quattro maneggi, a Taranto, Talsano, Pulsano e Grottaglie», si legge sul social network più diffuso in Italia. Islander lancia, infine, un appello affinché i ... Leggi su noinotizie

