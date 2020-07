Covid-19, il bollettino del 12 luglio: 234 casi in più rispetto a ieri (Di domenica 12 luglio 2020) Covid-19 bollettino di oggi 12 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia. La Protezione Civile ha da poco pubblicato il nuovo bollettino, aggiornato al 12 luglio 2020, riguardanti tutti i numeri del coronavirus. rispetto alla giornata precedente, si sono registrati 234 casi in più. … L'articolo Covid-19, il bollettino del 12 luglio: 234 casi in più rispetto a ieri proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Bollettino Covid-19 12 luglio : i contagi in risalita Bollettino Covid-19 12 luglio : il numero dei nuovi positivi ancora in risalita , stabili i decessi. La nota positiva arriva dai ricoverati in terapia intensiva Il Bollettino Covid-19 del 12 luglio evidenzia una nuova risalita del numero dei positivi ...

12 : il numero dei nuovi positivi ancora in , stabili i decessi. La nota positiva arriva dai ricoverati in terapia intensiva Il del 12 evidenzia una nuova del numero dei positivi ... Bollettino Covid-19 11 luglio : 188 positivi - 67 in Lombardia Bollettino Covid-19 11 luglio : sono 188 i nuovi positivi , ben 67 in Lombardia , appena sette i morti. Oltre 13mila gli attualmente positivi , quasi 35mila i morti Il Bollettino Covid-19 dell’11 luglio mostra ancora un discreto di nuovi positivi ; ...

11 : sono 188 i nuovi , ben 67 in , appena sette i morti. Oltre 13mila gli attualmente , quasi 35mila i morti Il dell’11 mostra ancora un discreto di nuovi ; ... Covid-19 - il bollettino della Regione : stabile il numero di nuovi positivi e guariti Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha reso noto il bollettino odierno, relativo ai contagi da Covid-19. Il numero di nuovi positivi rispetto alla giornata di ieri resta invariato, ...

glendacomenome : @felvpato Questa classifica mi ansia più del bollettino aggiornato covid - sportface2016 : Il bollettino e i numeri odierni regione per regione #12luglio #Coronavirus #COVID__19 #Italia - Noovyis : (Covid. Il bollettino. L’effetto sbarchi fa schizzare i positivi (+28), 2 anche nel crotonese e catanzarese) Playh… -