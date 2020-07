Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima volta con la mascherina (Di domenica 12 luglio 2020) Non accenna a fermarsi la corsa del Coronavirus nel mondo. Come confermato dall’Organizzazione mondiale della sanità, venerdì sono stati registrati 228.186 casi in più, battendo l’ennesimo record di nuovi contagi in 24 ore dall’inizio della pandemia. I dati relativi alla giornata di ieri, invece, parlano di 219.983 persone positive, ma si tratta ancora di numeri provvisori. Il Paese più colpito del pianeta resta l’America di Donald Trump. Anche qui battuto ogni record: 66.528 casi in più in un solo giorno. Non è un caso che il capo della Casa bianca sia apparso in pubblico per la prima volta con la mascherina. “Non sono mai stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Covid, l’Oms lancia l’allarme: record di casi nel mondo in 24 ore - fanpage : L'età media delle persone contagiate da Covid si sta abbassando. A lanciare l'allarme è il direttore sanitario dell… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo record di contagi in #Usa. 66.528 in 24 ore - LaStampa : Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo. Oms: 220mila in un solo giorno - Noovyis : (Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 228.186 in 24 ore, oltre 60mila in Usa. E Trump appare per la prima v… -