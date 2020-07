Coronavirus, allarme tra i giovani: quintuplicati gli infetti tra gli under 18 (Di domenica 12 luglio 2020) commenta L'età media dei positivi al Covid-19 si sta abbassando: nell'ultimo mese i ragazzi under 18 infetti sono quintuplicati , passando dal 2% al 9,43% dei nuovi casi. Quasi uno su dieci. A ... Leggi su tgcom24.mediaset

«In questa pandemia sembra sempre più evidente il ruolo dei super diffusori (anche asintomatici) che rende più facile la permanenza del virus e la sua possibilità di circolazione». Lo afferma il prima ...Protagonista un dipendente di Atm-Net impegnato nelle attività di controllo degli autobus per il rispetto del distanziamento sociale e delle direttive Covid-19. «È accaduto in via Manzoni alla fermata ...